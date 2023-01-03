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من بينهم فتاة: وفاة مسترابة لاربعة أجانب في منزل بنابل..

2023/01/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل بمباشرة الأبحاث اللازمة حول ملابسات وفاة أربعة شبان أجانب من بينهم فتاة وذلك داخل منزل تسوغوه حديثا بجهة بني خيار من ولاية نابل.

وحسب المعطيات الأولية فان الهالكين الأربعة ليس بحوزتهم أية وثائق تتعلق بهوياتهم أو جنسياتهم ويرجح أن الوفايات ناتجة عن تسرب للغاز داخل المنزل الذي يقيمون به على وجه التسوغ.

كما تعرضت فتاة خامسة الى الاختناق وتم نقلها الى المستشفى للعلاج . فيما تم ايداع جثث المتوفين الأربعة على ذمة الطبيب الشرعي لتقديم الأسباب العلمية لوفاتهم وفق ما اوردته موزاييك.

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