قفصة: الاعلان عن طلب العروض الخاص بإتمام مشروع تهيئة منتزه حضري بمنطقة الثالجة بمعتمدية المتلوي

أعلنت ولاية قفصة في الاسبوع الأوّل من شهر ديسمبر من السنة المنقضية عن طلب عروض جديد لإتمام إنجاز مشروع تهيئة منتزه حضري بمنطقة الثالجة بمعتمدية المتلوي، وهو من المشاريع التي تعطّل إنجازها لأكثر من ستّ سنوات.

وذكر الكاتب العام لبلدية المتلوي شكري براهمي انّ طلب العروض الخاص بإتمام أشغال تهيئة منتزه حضري بمنطقة الثالجة، قد أُعلن عنه في أوائل شهر ديسمبر المنقضي، ليكون بذلك طلب العروض الثاني لنفس المشروع الذي كان يُفترض أن يُنجز في سنة 2016، واضاف أن المقاولات التي بدأت في الإنجاز سنة 2016 تخلّت عن المشروع لتقوم بعد ذلك السلط المعنية بفسخ العقد .

ويندرج مشروع إنجاز هذا المنتزه، الأوّل من نوعه الذي يُنجزه القطاع العام بمعتمدية المتلوي، ضمن برنامج التنمية الحضرية المندمجة، وهو يتكوّن أساسا حسب الدراسات من ملعب رياضي معشّب ومسبح ومن فضاء ترفيهي وكذلك من قاعة شاي ومن مرافق أخرى.

وحدّدت ولاية قفصة يوم 20 جانفي الجاري كآخر أجل لقبول عروض المقاولين الراغبين في المشاركة في طلب عروض الخاص بإستكمال تهيئة المنتزه الحضري بالثالجة.

وتوقّع كاتب عام بلدية المتلوي أن تنطلق الأشغال الفعلية للمشروع في شهر أفريل القادم، مضيفا من ناحية أخرى أن أشغال تهيئة منطقة حرفية في إطار نفس برنامج التنمية المندمجة قد قاربت على الإنتهاء، وأن حضيرة تنوير جزء من الطريق التي تربط بين المتلوي وأم العرائس على مستوى مدخل مدينة المتلوي قد إنتهت.