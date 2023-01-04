الاحتفاظ برئيس اولمبيك سيدي بوزيد وشخصين آخرين

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ برئيس جمعية اولمبيك سيدي بوزيد بمعية شخصين آخرين وتقديم 3 أشخاص ,كل , من أجل ما نسب إليه من أفعال تتعلق بشبهة تبييض الأموال والمشاركة في ذلك و المسك بنية الاستهلاك والاستهلاك لمادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا و إعداد محل لتعاطي القمار بدون رخصة و شبهة المسك والاتجار في الآثار بدون رخصة و شبهة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بتسجيلات سمعية بصرية” حسب ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي في تصريح لوكالة”وات.”

وأشار إلى انه ” تم حجز قطع يشتبه أنها من الزطلة وعدد من القطع النقدية الذي يشتبه أيضا أنها أثرية ومبلغ مالي هام .”

و قد تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بمواصلة الأبحاث للكشف على بقية الأطراف. ومن المنتظر أن يقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال.