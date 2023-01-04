توننداكس يتراجع للحصّة الثالثة على التوالي..

واصلت بورصة تونس رحلتها نزولا للحصّة الثالثة على التوالي وفقد توننداكس 0،25 بالمائة وأقفل عند 8048،7 نقطة دون أن تتجاوز قيمة المبادلات 3،4 مليون دينار، بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وتصدر سهم سرفيكوم قائمة الارتفاعات اذ زادت قيمته بنسبة 4،4 بالمائة وأقفل عند سعر 0،240 دينار دون ان تتجاوز المبادلات على السهم 8 آلاف دينار.

وزادت قيمة سهم التونسيّة للبلور بنسبة 3،4 بالمائة لينهي مداولات، الإربعاء، عند سعر 9،100 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بحجم 227 ألف دينار ليكون ثاني سهم الأكثر تبادلا خلال الحصّة.

وواصل سهم لاندور تقهقره وفقد 4،6 بالمائة من قيمته (6،050 دينار). في ما قدّرت قيمة المعاملات على السهم ب140 ألف دينار.

وتحت تأثير موجة بيع تراجع سعر سهم شركة مشغل الأثاث بنسبة 2،43 بالمائة (2،200 د) وبلغت المعاملات على السهم ذاته 140 ألف دينار.

وكان سهم بنك تونس العربي الدولي الأكثر حركية خلال الحصّة بتحفيز مبادلات بحجم 319 ألف دينار. وأقفل السهم على تراجع طفيف في حدود 0،06 بالمائة (89،350 دينار).