عاجل-يرجح وفاته منذ أكثر من عام: العثور على جثة شيخ متوفي في ظروف غامضة..

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2023/01/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث للكشف عن ملابسات وفاة مسترابة لشيخ سبعيني داخل منزله بالدندان من المرجح أن وفاته مرّ عليها عام ونصف.

وحسب المعطيات الأولية فان الهالك تجاوز السبعين من عمره ويعيش بمفرده وله ابنان مقيمان بكندا وسوّغ الطابق العلوي للمنزل لفائدة احدى العائلات.

وحسب ذات المعطيات فان متسوغ المنزل هو الذي تفطن الى جثة الهالك حيث تم اعلام الجهات القضائية والأمنية المعنية ليتم معاينة الجثة التي تحلّلت تماما وبدت متعفنة مع انبعاث روائح كريهة منها.

وقد تقرر فتح بحث للكشف عن ملابسات الوفاة مع ايداع الجثة على ذمة الطبيب الشرعي لتقديم تقرير مفصل حول الأسباب العلمية للوفاة التي من المرجح أنها تعود الى صائفة سنة 2021 وفق موزاييك.

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