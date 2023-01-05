أنس جابر في ربع نهائي بطولة آديلايد الأسترالية

تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا، الى الدور ربع النهائي لبطولة آديلايد الأسترالية، ذات الـ500 نقطة، اثر فوزها اليوم الخميس على نظيرتها الرومانية سورانا سيرستيا المصنفة 45 عالميا بمجموعتين نظيفتين.

وحسمت أنس جابر لقاءها الأول في عام 2023، في ساعة و17 دقيقة بواقع 7-6 و6-1، لتعادل بذلك سجل انتصارتها في المواجهات المباشرة التي جمعتها باللاعبة الرومانية سورانا سيرستيا بانتصارين لكل واحدة.

وستلاقي أنس جابر غدا الجمعة في الدور ربع النهائي اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 69 عالميا التي تمكنت في وقت سابق من ازاحة بطلة ويمبلدون الكازاخستانية ايلينا ريباكينا.