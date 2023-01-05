عاجل-احيل فيها قيادات حزبية ورجال اعمال: تطورات جديدة في قضية تبييض الأموال..

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالتمديد في الاحتفاظ مدة 5 أيام إضافية في حق ستة من الموقوفين على ذمّة القضية المتعلقة بشبهات تبييض الأموال ومخالفة قوانين الصرف. وأذنت النيابة العمومية بالابقاء على اثنين اخرين بحالة سراح.

ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بحوالي 10 أشخاص من قيادات حزب سياسي معروف ورجال أعمال من أجل شبهات التورط في جرائم تبييض الأموال.

وحسب ما أوردته اذاعة موزاييك فانه وعلى اثر ايقاف القيادي السابق لحركة النهضة عبد الكريم سليمان أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالتوسع في الأبحاث بخصوص جرائم غسيل وتبييض الأموال ، ليتم التوصل الى ايقاف حوالي 10 أشخاص آخرين من بينهم قيادات حالية وسابقة لحزب سياسي ورجال أعمال من بينهم باعث عقاري كبير وأشخاص مختصين في ” تبديل وتغيير” العملة وذلك على خلفية الكشف عن تدفقات مالية مشبوهة من الخارج وايداع وتحويل أموال ضخمة بطرق ملتوية.

وحسب ذات المعطيات فإن إذنا قضائيا صدر بالاحتفاظ بالموقوفين المذكورين مع ادراج آخرين في التفتيش لتحصنهم بالفرار أو تواجدهم خارج البلاد من بينهم قيادات من الحزب السياسي المذكور ومسؤولين بجمعيات .