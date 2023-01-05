عاجل: قابض بريد يستولي على 120 الف دينار..وهذه التفاصيل..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالاحتفاظ بقابض بريد متقاعد بمنطقة الفجة بالمرناقية بشبهة الاستيلاء على أكثر من 120 ألف دينار من أموال الحرفاء والتدليس واستعمال مدلس، حسب ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي.

وتتمثل صورة الواقعة في تفطن حريفة، عندما كانت بصدد سحب مبلغ مالي من دفتر إدخارها، إلى تراجع المبلغ المودع بحسابها من 17 ألف دينار إلى 300 دينار فقط.

وأفادت النويوي، في تصريح لراديو ديوان أف أم، بأن فرقة الأبحاث والتفتيش بالجهة تعهدت بالأبحاث ليتبيّن أن قابض البريد كان يقوم بسحب مبالغ مالية في فترات مختلفة قبل إحالته على التقاعد منذ شهر وتدليس إمضاءات الحرفاء.

وتم حجز 11 دفتر إدخار لأشخاص مختلفين بحوزته ووثائق تثبت وقوع عمليات السحب حيث تعمّد إيهام الحرفاء بأنه سيقوم بتغيير الدفاتر القديمة بأخرى حديثة.

وأضافت الناطقة باسم المحكمة أن المتهم استغل المبالغ التي قام بالاستيلاء عليها في شراء سيارة فاخرة وإتمام بناء منزله مؤكدة أن عقوبات استيلاء موظف عمومي على أموال المواطنين قد تصل إلى 20 سنة سجنا.