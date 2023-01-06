مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي 1-0

حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا وثمينا على مضيفه تشيلسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس على ملعب ستامفورد بريدج، في ختام الجولة التاسعة عشر من البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم (البيرميرليج).

سجل هدف السيتي والمباراة الوحيد اللاعب رياض محرز في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من جراليش. ويعد هذا الفوز هو الثاني عشر هذا الموسم للسيتي ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني ويقلص الفارق مع آرسنال المتصدر إلى 5 نقاط، فيما واصل تشيلسي نتائجه السيئة في البيرميرليج بعد أن تكبد الهزيمة السادسة ليتجمد رصيده عند

25 نقطة في المركز العاشر.