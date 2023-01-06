نائب رئيس اتحاد الفلاحين يقدم مقترحا لحل أزمة الحليب..

جدد الاتحاد التونسي للفلاحة اليوم الجمعة 06 جانفي 2023 التأكيد على ضرورة مراجعة أسعار الحليب والترفيع فيها من أجل أن يتمكن الفلاح من تغطية كلفة الإنتاج.

وقال نائب رئيس المنظمة الفلاحية معز بن زغدان، أن أزمة الحليب التي انعكست على الفلاح وتضرر منها المستهلك ستنتهي في صورة تعديل الأسعار بما سيُمكن الفلاح التونسي من تغطية كلفة إنتاجه.

واعتبر معز بن زغدان في تصريح لإذاعة شمس اف ام إن تعديل الأسعار سيوقف كذلك نزيف التفويت في القطيع، مشددا على ضرورة تدارك النقص باسترجاع نسق 2018 على مستوى حلقة الإنتاج.

وذكر أن تفويت الفلاحين في قطيعهم بسبب غلاء كلفة الإنتاج تسبب في تراجع الإنتاج اليومي من مادة الحليب وفق تعبيره.