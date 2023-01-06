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عاجل: أحكام بالسجن ضدّ مترشحين اثنيْن للتشريعية وناخبين..

2023/01/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اصدر القضاء ضد مترشحين اثنين للانتخابات التشريعية من ضمن 3 مترشحين تتعلق بهم مخالفات وجرائم انتخابية حكما بـ 3 و 5 سنوات سجنا إضافة إلي أحكام بالسجن بين سنة وسنتين ضد ناخبين اعترفوا بتلقيهم لمبالغ مالية من المترشحين.

وحسب ما اكده المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لاذاعة موزاييك فانه في حال ثبوت ارتكاب المترشح المحتفظ به عن دائرة سوسة جريمة انتخابية، سيتم الحكم عليه بالسجن من قبل القضاء مع حرمانه من الترشح مدى الحياة مع حرمان الناخبين الذين تلقوا أموالا من المترشحين من حقهم في الانتخاب لمدة 10 سنوات.

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