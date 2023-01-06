رسميا: تأجيل مباريات الجولة الاولى اياب للبطولة..

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة 6 جانفي 2023 عن تاجيل موعد هذه الجولة بمجموعتيها الاولى والثانية الى يومي 18 و 19 جانفي 2023.

وقالت الجامعة في بلاغ لها انه وبالتنسيق مع رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة باقتراح منه قرر المكتب الجامعي التعهد الآلي بملف تعيينات الجولة الاولى إياب من المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى الصادرة عن الرابطة الوطنية المحترفة .

من جانب آخر تقرر :

– تعيين المقابلة المتأخرة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي يوم 12 جانفي 2023 بملعب حمادي العقربي برادس .

– تعيين المقابلة المتأخرة بين النادي الافريقي والاتحاد الرياضي ببنقردان يوم 13 جانفي 2023 بملعب حمادي العقربي برادس .

– نشر بقية الرزنامة في بداية الأسبوع المقبل .

وأكد المكتب الجامعي على ثقته التامة في الرابطة الوطنية المحترفة ولكل الكفاءات المكونة لها واحترامه الكامل لكل الأندية التونسية وسعيه الدائم لحفظ حقوق الجميع في كل المجالات المتعلقة باختصاص المكتب الجامعي.