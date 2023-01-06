المخطط التنموي 2023-2025: انجاز 126 مشروعا قطاعيا في مجال الابتكار والتجديد



تضمنت خارطة الطريق الوطنية لتطوير التجديد واقتصاد المعرفة 2023-2025، انجاز 126 مشروعا قطاعيا في مجال الابتكار والتجديد.

كما احتوت هذه الخارطة، التي تتنزل في اطار المخطط التنموي 2023-2025، اكثر من 100 اجرء قطاعي و 25 اجراء لتطوير مناخ الابتكار.

وشملت الخارطة ايضا 20 اجراء يتعلق ب”ستارتاب اكت2″ ومقترحا لاطار حوكمة للابتكار و 36 تدابير مشتركة مع مسار تطوير مناخ الاعمال.

وقد تم اعداد خارطة الطريق الوطنية من قبل لجان عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص والبحث والتطوير والمجتمع المدني و 150 مشاركا، علاوة على مشاركة اقليمية من ولايات القيروان وسليانة وجندوبة وصفاقس وتوزر وسوسة ونابل.

ويرتكز المخطط التنموي 2023-2025، الذي تم تقديمه، يوم الثلاثاء الماضي، خلال ندوة صحفية، انعقدت بمدينة الثقافة، بحضور كافة اعضاء الحكومة، على التوجهات الكبرى للرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 من خلال ترجمتها إلى سياسات وإصلاحات وبرامج، من شأنها توضيح الرؤية للفاعلين الاقتصاديين وللشركاء في تونس وفي الخارج.

ويمثل المخطط، الذي صادق عليه مجلس وزاري يوم 27 ديسمبر 2022، إطارا للعمل التنموي غرضه الأساسي تحديد الخيارات والتوجهات المستقبلية التي ستمكن من تحسين الوضع المعيشي للمواطن

كما يطمح المنوال التنموي الجديد، وفق وزير الاقتصاد والتخطيط، الى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرة والاستثمار في القطاعات الواعدة و تحفيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يدفع الى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والدائري.