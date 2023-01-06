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عاجل: الخميري يكشف حقيقة ايقاف قيادات من النهضة في قضية تبييض الأموال..

2023/01/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

نفى المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري ان تكون قيادات من المكتب التنفيذي للحركةأو مجلس الشورى ضمن قائمة القيادات السياسية المشمولين بالايقاف في احدى القضايا التي تحدث عنها الاعلام هذا الاسبوع، في إشارة إلى قضية تبييض الأموال، ولم يستبعد ان يكون من بينهم أشخاص منتمين للحركة لكنهم من غير القيادات فيها وفق تعبيره.

وقال الخميري في تصريح لموزاييك إن النهضة التي نظمت اليوم وقفة احتجاحية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة تنديدا بايقاف القيادي فيها علي العريض على ذمة قضية ما يعرف اعلاميا بالتسفير، مشيرا إلى أن نظام 25 جويلية يزج بقيادات المعارضة في السجون في قضايا ملفقة وفق وصفه.

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