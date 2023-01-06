صادم: عون حرس يغتصب فتاة قاصر ويتحرش بصديقتها..

أصدر حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت اليوم الجمعة 6 جانفي 2023 بطاقة إيداع بالسجن ضد عون حرس وطني بتهمة اغتصاب قاصر والتحرش بثانية، وفق ما أكده الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية فب تصريح لاذاعة موزاييك.

وتفيد وقائع الحادثة بأن فتاة في سن 17 عاما تقدمت إلى مركز الشرطة ببنزرت للإفادة بأنها كانت محتجزة داخل منزل من طرف عون حرس غير مباشر وقام باغتصابها، كما تحرّش بصديقتها واستغلت مغادرته للمنزل كي تلوذ بالفرار.

وتعهدت الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة بالموضوع، وتمكنت من إيقاف المتهم وإحالته على حاكم التحقيق الذي أصدر بشأنه بطاقة إيداع بالسجن.