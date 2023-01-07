أول ما قاله والي صفاقس فاخر الفخفاخ بعد اقالته..#خبر_عاجل

قال والي صفاقس، فاخر الفخفاخ، إنه لم يتم إعلامه بقرار إقالته من قبل رئاسة الجمهورية.

وأضاف الفخفاخ، في تصريح لـ”الديوان أف أم” بأن قرار الإقالة يأتي عقب معلومات مغلوطة وصلت لرئيس الجمهورية حوله، مبينا بأنه فتح ملفات كبيرة وخطيرة أقلقت ما وصفه بـ”مافيا صفاقس” على حد تعبيره.

وفي رده على ما تداوله حول تصريحاته المتعلقة بتأجيل مبارة الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي، وإمكانية أن تكون من بين أسباب إقالته، قال الفخفاخ إنهلم يثر التشنج وحاول السيطرة على الأوضاع ، مضيفا بأنه طالب بإجراء المباراة وتقدم بمراسلة في الغرض لرئاسة الحكومة على حد قوله.

وأكد الفخفاخ، أن رئيس الجمهورية الوحيد القادر على تقييم أدائه خلال الفترة التي تولى فيها ولاية لصفاقس.