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ولايتا مدنين وبنزرت تسجلان اعلى كميات الامطار المتهاطلة خلال 24 ساعة المنقضية

2023/01/07 أخبار, المصدر, متفرقات

سجل خلال 24 ساعة الماضية نزول كميات متفاوتة من الامطار، كان أهمها في ولايتي مدنين في كل من أجيم 23 مم وبوغرارة 21 مم، وبنزرت في منزل بورقيبة 10 مم.

وتلقت ولاية مدنين، جنوب شرق، اهم الكميات المسجلة التي وصلت الى 15 مم بحاسي جربي و14 مم ببن قردان و13 مم بكوتين و10 في جرجيس، فيما كانت الكميات ببقية مناطق الجهة ضعيفة بين 7 مم بميدون و3 مم بحومة السوق، وفق معطيات أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، السبت، حول الكميات النهائية للأمطار في الفترة المذكورة.

وفي بنزرت كانت الكميات المتهاطلة من حيث الأهمية، بعد منزل بورقيبة، من نصيب تينجة بتلقيها 7 مم وسجنان 5 مم .

وسجلت ولاية تطاوين بدورها نزول امطار بلغت 4 مم ببئر الأحمر و 3 مم بتطاوين المدينة و 2 مم بالسمار فيما وبلغت كميات الأمطار في ولاية قابس نحو 3 مم بالزارات و2 مم بالزركين.

وسجلت ولاية سيدي بوزيد كميات ضعيفة جدا من الامطار في سيدي بوزيد قدرت بـ1 مم .

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