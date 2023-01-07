هام: وزارة التجارة تدعو مصنعي الحليب لعدم تزويد هذه المحلات بالحليب نصف الدسم

دعا المدير العامّ للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، في مراسلة موجّهة لرئيس الغرفة النقابيّة الوطنيّة لصناعة الحليب ومشتقاته، بتاريخ 5 جانفي الجاري، إلى إعلام منظوريه بالامتناع عن تزويد الأكشاك ومحلاّت بيع الفواكه الجافّة بمادّة الحليب المعقم نصف دسم مهما كانت الأسباب والغايات، وذلك تبعا للإخلالات المرصودة في عمليّة توزيع المادة من قبل النيابات والموزّعين التابعين لمركزيات صنع الحليب.

كما دعا المسؤول ذاته في هذا الإطار إلى إعطاء الأولويّة كاملة للتزويد بهذه المادّة لمحلات بيع المواذ الغذائية العامّة بالتفصيل والمساحات التجارية الكبرى والمتوسّطة، مشيرا إلى أنّ كلّ خرق للاتزامات أو عدم احترام الإجراءات سيعرض مرتكبيه للتتبعات والعقوبات القانونيّة إلى جانب العقوبات الإدارية المستوجبة بما في ذلك حجز المنتوجات وإيقاف التزود.