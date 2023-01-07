كأس تونس للكرة الطائرة : سحب قرعة الدور ثمن النهائي للاكابر والكبريات يوم 10 جانفي 

سحب قرعة الدور ثمن النهائي لكأس تونس للأكابر والكبريات يوم الثلاثاء 10 جانفي الجاري بمقر الجامعة التونسية للكرة الطائرة.

وسيشهد الدور ثمن النهائي اكابر مشاركة 12 فريقا من القسم الوطني أ وهي الترجي الرياضي وسعيدية سيدي بوسعيد والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي والمولدية الرياضية ببوسالم ومستقبل المرسى والأولمبي القليبي واتحاد النقل الصفاقسي ونادي حمام الأنف وفتح حمام الأغزاز وجمعية اتصالات صفاقس واتحاد قرطاج و3 فرق من القسم الوطني ب هي نجم حلق الوادي والكرم وبومهل البساتين ونسر الهوارية.

أما بالنسبة للكبريات، فسيشارك في ثمن النهائي 10 فرق من القسم الوطني أ وهي الترجي الرياضي والنادي الافريقي واتحاد قرطاج والنادي النسائي بقرطاج والنادي الاولمبي القليبي والنادي الصفاقسي والجمعية الرياضية بالمدينة الجديدة ومستقبل المرسى وبومهل البساتين ومستقبل حمام الشط الى جانب 6 فرق من القسم الوطني ب هي الهلال الرياضي وسعيدية سيدي بوسعيد ونسر الهوارية ومستقبل باجة والاتحاد النسائي بالمنستير واهلي حمام الشط.

وتجرى مقابلات هذا الدور يوم الاربعاء 25 جانفي .