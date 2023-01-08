نشرة متابعة: الرصد الجوي يحذر من رياح قوية صباح الغد بهذه المناطق..#خبر_عاجل

اكد المعهد الوطني للرصد الجوي ان شدة الرياح هذه الليلة، تتطلب اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة علما وان البحر سيكزن مضطربا إلى شديد الاضطراب.

وتغشى السماء، وفق بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب قليلة تكون أحيانا كثيفة بالشمال ومن المنتظر ان تتراوح الحرارة ليلا بين 7 و12 درجة.

وتشهد عديد الولايات، صباح غد الاثنين، هبوب رياح قوية على غرار بنزرت وتونس العاصمة وزغوان وتكون الرياح رملية على مستوى ولايات مدنين وقابس وقبلي كما ان درجات الحرارة المرتقبة غدا صباحا ستتراوح بين 9 و 17 درجة.