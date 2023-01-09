الاحتفاظ بطبيب بيطري من أجل شبهات فساد..وهذه التفاصيل..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اليوم الاثنين لفرقة الأبحاث العدلية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بطبيب بيطري من أجل شبهة التدليس ومسك واستعمال مدلس وشبهة الاستيلاء على أموال عمومية وشبهة التحريض على الشهادة زورا، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي.

وأوضح جابر غنيمي في تصريحه أنه على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفلاحة مفادها بأنه تم التعاقد مع طبيب بيطري لتلقيح القطيع الحيواني المتمثل في الاغنام بأحد معتمديات سيدي بوزيد مقابل معلوم محدد عن كل رأس غنم يقع تلقيحه غير أن هذا الأخير عمد إلى التدليس والمغالطة، وذلك بالادلاء لمصالح الفلاحة بوصولات تلقيح تتضمن اعداد حيوانات ملقحة لا تتطابق مع العدد الحقيقي الذي يملكه كل واحد من المربين قصد الحصول على مبالغ مالية زائدة لا حق له فيها.

وذكر جابر غنيمي أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث.