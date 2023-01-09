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عاجل: وفاة مسترابة لمريض نفسي بمستشفى الرازي والقضاء يفتح تحقيق..

2023/01/09 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم الاثنين بفتح بحث تحقيقي في وفاة مسترابة لمريض نفسي بمستشفى الرازي، وكشف ظروفها وملابساتها، وفق تصريح الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي لوكالة تونس افريقيا للاىنباء .
وياتي هذا الاذن القضائي اثر ابلاغ ادارة المستشفى المصالح الامنية السبت عن وفاة مريض نفسي كهل بصفة مفاجئة باحد اقسام الإقامة، حيث تمت معاينة الجثة من قبل الشرطة الفنية، وتبين حملها اثار عنف ، ليتم اثر ذلك الاذن برفعها الى قسم الطب الشرعي بالعاصمة للتشريح وتحديد اسباب الوفاة.
وقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالبحث الاولي في الوفاة ، بعد تأكيد الممرضين خلال الأبحاث الاولية، ان بعد توزيع وجبة العشاء ، سقط الضحية بصفة فجئية ،،ليتبين بعد معاينته انه فارق الحياة .
ومن المنتظر اصدار انابة عدلية في الغرض لمواصلة البحث في الوفاة ،وكشف ملابساتها ، وفق النويوي.

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