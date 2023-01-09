بورصة تونس تنهي مداولات الإثنين على شبه استقرار

أقفلت بورصة تونس مداولات، الإثنين، على شبه استقرار وسجل مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0،01 بالمائة (8106،6 نقطة) وسط حجم تداول جملي بقيمة 5،4 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسيّة للأوراق المالية”.

واستفادت المعاملات من تبادل كتلتين من أسهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بقيمة جملية ناهزت 2،2 مليون دينار.

وتصدر سهم السكنى قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 4،3 بالمائة (2،160 دينار). كما تمكن سهم بنك تونس العربي الدولي من تحسين ادائه بنسبة 2،7 بالمائة (92 دينار).

في المقابل تراجع سهم بنك بي هاش للايجار المالي بنسبة 4،3 بالمائ(1،980 د). ولم تتجاوز قيمة المبادلات على السهم 4 آلاف دينار. وتقلّص سعر سهم دليس القابضة بنسبة 3 بالمائة وأقفل عند مستوى 12 دينارا. وتمكن السهم من جذب معاملات بحجم 262 ألف دينار.

وسجل سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة استقرارا في مستوى 22 دينارا وعمل السهم على تنشيط السوق بفضل تبادل كتلتين من الاسهم بقيمة 2،2 مليون دينار.