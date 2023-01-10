إصابة عشرات الملايين بفيروس كورونا في مقاطعة صينية..وهذه التفاصيل..

قال مسؤولون صينيون إن نحو 90 في المائة من مواطني مقاطعة خنان، ثالث أكبر مقاطعة في الصين تعدادا للسكان، أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا.

وكشف المسؤول الإقليمي، كان كوان تشينغ، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد الإصابات وصل إلى نحو 88.5 مليون شخص.

وتواجه الصين زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بعد تخليها عن سياسات مكافحة انتشار كوفيد في ديسمبر الماضي.

وجاء اتخاذ تلك الخطوة في أعقاب احتجاجات نادرة الحدوث اعتراضا على تدابير الإغلاق والحجر الصحي وإجراء فحوص جماعية.

ولم يحدد المسؤول إطارا زمنيا لتوقيت تسجيل الإصابات، بيد أنه نظرا لأن السياسة التي اتبعتها الدولة سابقا لمكافحة انتشار الفيروس قد أسهمت في بقاء حالات الإصابة عند أدنى مستوياتها، يحتمل أن تكون غالبية الإصابات في مقاطعة خنان حدثت خلال الأسابيع الماضية.