بنزرت: المصادقة على صفقة تهيئة وتعبيد الطرقات بعوسجة بكلفة 822 الف دينار

صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ببنزرت في جلستها الدورية الملتئمة اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، على ملف الختم النهائي لصفقة تهيئة وتعبيد الطرقات بعوسجة بعنوان برنامج سنة 2020، وذلك باعتمادات تناهز 822 الف دينار ، وفق ما افاد به الكاتب العام للولاية فيصل الجويني

واضاف المصدر نفسه ان اللجنة الملتئمة تحت اشراف والي الجهة سمير عبد اللاوي وحضور مختلف أعضائها وممثلي المشاريع والبرامج المعروضة على انظارها ، كانت صادقت أيضا على تقرير تقييم العروض المتعلقة باقتناء جميع مستلزمات والمحاليل الطبية المختلفة لفائدة قسم تصفية الدم لسنة 2023 بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة بقيمة مالية تناهز 486.5 الف دينار بما من شانه تعزيز خدمات القسم الموجهة للمرضى وأيضا ظروف عمل اطاره الطبي وشبه الطبي والإداري

يشار الى ان اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ببنزرت كانت اطلعت اليوم على جميع فصول وحيثيات المخطط التقديري السنوي لابرام الصفقات العمومية للسنة الجارية 2023 التابع لبلدية منزل بورقيبة ، كما ارجأت النظر في عدد من الملفات والبرامج المقترحة الى الاجتماعات الدورية المقبلة، وذلك الى حين إتمام بعض الاجراءات الإدارية.