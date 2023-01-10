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الرابطة المحترفة الاولى: هذا حكم كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي

2023/01/10 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تم تعيين الحكم المصري امين عمر لادارة لقاء الكلاسيكو بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي المقرر يوم الخميس المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وفي المقابل، سيتولى الحكم باديس بن صالح قيادة مقابلة النادي الافريقي واتحاد بنقردان المقررة يوم الجمعة القادم بملعب حمادي العقربي برادس على الساعة الرابعة بعد الظهر في اطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

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