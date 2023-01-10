بورصة تونس تنهي مداولات الثلاثاء على شبه استقرار

أقفلت بورصة تونس مداولات، الثلاثاء، على شبه استقرار، ليسجل مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” تراجعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 01ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 9ر8105، وسط حجم تداول محتشم بقيمة 6ر4 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسيّة للأوراق المالية”.

وعاد أفضل أداء خلال الحصة إلى سهم “بي هاش القابضة”، ليتطور بنسبة 6ر5 بالمائة (090ر2 دينار)، دون تسجيل أي مبادلات.

كما تمكن سهم الصناعات الكيميائية للفليور من تحسين أدائه بنسبة 4 بالمائة (700ر98 دينار)، ليراكم معاملات بقيمة 433 ألف دينار.

في المقابل صنف سهم السكنى في خانة الأسهم الأقل أداء ، خلال الحصة، ليتدحرج نسبة 5ر3 بالمائة (910ر1 دينار) ولم تتخط المبادلات على السهم عتبة 6 الاف دينار.

وتموقع سهم أوروسيكل ، بدوره، في خانة الأسهم الأكثر خسارة، ليفقد 8ر2 بالمائة من قيمته(130ر24دينار)، وسط معاملات بقيمة 111 ألف دينار.

وتحصل سهم بنك تونس العربي الدولي على نصيب الأسد خلال الحصة، مستحوذا على معاملات بقيمة 800 ألف دينار، ليقفل الحصة مرتفعا بنسبة 3ر1 بالمائة وسعر (200ر93 دينار).

مود