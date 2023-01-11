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متابعة/وفاة مسترابة لمريض بالرازي: تفاصيل وتطورات جديدة..#خبر_عاجل

2023/01/11 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في متابعة لحادثة الوفاة المسترابة لمريض بمستشفى الرازي قال كاتب عام النقابة الأساسية بالمستشفى كمال بالرحال، أن المقيم المتوفي فارق الحياة وهو بصدد تناول وجبة العشاء جراء سكتة قلبية وفق تعبيره.

واستنكر بالرحال اليوم الأربعاء، الهجمة التي شنت عليهم إثر إنتشار الخبر مشيرا الى ان المقيم يتردد على المستشفى منذ 25 سنة وهو مريض نفسي وليس عنيفا ، لافتا النظر إلى ان القضاء سيقول كلمته في الحادثة.

وشدد المتحدث في تصريح لاذاعة شمس أفأم ان التحقيقات والأبحاث و تقرير الطب الشرعي سيكشف الحقيقة وسيحمل المسؤوليات إذا وجد تقصيرا طبيا او تعرض المقيم إلى العنف.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة قد أذنت اثر الحادثة بفتح تحقيق في وفاة الهالك التي وصفتها بالمسترابة إثر شبهة تعرضه للعنف بسبب أثار كدمات على وجهه.

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