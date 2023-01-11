بنزرت: تنفيذ ميداني لقرار اسقاط حق واسترجاع لفائدة الدولة لعقار تبلغ مساحته 1500 متر مربع

افاد معتمد منزل جميل محمد بن جدو، انه تم اليوم الاربعاء، التنفيذ الميداني لقرار اسقاط حق صادر عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 14 أكتوبر 2022 ، ضد احد الاشخاص لاخلاله بالشروط التعاقدية.

وأوضح المصدر ذاته ل”وات”، ان قرار اسقاط الحق الميداني شمل استرجاع عقار دولي كائن بمنطقة منزل عبد الرحمان ، وتبلغ مساحته 1500 متر مربع كانت الدولة فوتت فيه لاحد الأشخاص منذ ديسمبر 2004 لانجاز مبيت جامعي خاص لكنه لم ينجز ما هو مطلوب منه حتى نهار اليوم، وسيتم إعادة توظيف العقار لاحقا طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

يذكر ان اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار اسقاط الحق اشارت في تقرير معاينتها، تحصلت “وات” على نسخة منه، الى ان العقار المسترجع انجزت عليه بناية تتكون من طابق ارضي و03 طوابق علوية على مستوى السقف والاعمدة على مساحة جملية تقدر بـ 450 مترا مربعا، بينما بقية المساحة عبارة عن قطعة ارض بيضاء شاغرة وهي في تصرف احد الأشخاص الذي يستغل الطابق الأرضي كاسطبل لايواء اغنامه.