عاجل إصابة تلاميذ إثر سقوط جزء من سقف قاعة بمدرسة خاصة..

تعرض ثلاثة تلاميذ بمدرسة إبتدائية خاصة بالمنستير إلى إصابات متفاوتة على إثر سقوط جزء من سقف قاعة تدريس وفق ما أفاد به “وات” اليوم المندوب الجهوي للتربية بالمنستير الحبيب الحدادي.

وأضاف أنّ تلميذتين تلقتا الإسعافات الأولية وغادرتا المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير باعتبار أن إصابتهما كانت خفيفة في حين أن تلميذا واحدا تعرض إلى كسر على مستوى اليد استوجب إجراء عملية جراحية وحالته حاليا مستقرة.

وبيّن المندوب الجهوي للتربية أنّ القاعة وقع إغلاقها وتمت المطالبة بإجراء اختبار فني لمبنى المؤسسة مؤكدا ناه سيتم اتخاذ الإجراءات الملائمة بناء على نتائج الاختبار .

وجد هذا الحادث صباح الإثنين 9 جانفى الجاري حيث سجل سقوط حوالي 2 متر مربع من سقف قاعة التدريس خلال إجراء تلاميذ السنة الخامسة للاختبارات مما ولد حالة من الهلع في صفوف التلاميذ. ونقل تقريبا جل التلاميذ إلى القسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير حسب مدير المرحلة الإبتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير محمّد علي بيوض.