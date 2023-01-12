من بينهم شقيقين: أطفال يسرقون المنازل..!

إثر تعرّض عدد من المواطنين بجهة منزل جميل بولاية بنزرت إلى سرقة منازلهم من قبل مجموعة من المنحرفين، تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بمنزل جميل، من حصر الشبهة في 4 قصّر أعمارهم بين الـ 14 و20 سنة منهم شقيقين، وفق بلاغ نشرته الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء.

وأوضحت الإدارة العامة في بلاغها، أنه بالتنسيق مع النيابة العمومية تم مداهمة مقرات سكنهم والقبض عليهم تواليا ليتبين وأن أحدهم يخفي جزء من المسروق بمنزل عمّته (تم مداهمة مقر سكناها والقبض عليها) واسترجاع كامل المسروق. هذا وأذنت النيابة العمومية بعد التحريات مع ذوي الشبهة بإصدار بطاقات إيداع بالسجن والإصلاحية في شأنهم.