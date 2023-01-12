كاس السوبر الاسباني : ريال مدريد يفوز على بلنسية بضربات الترجيح ويبلغ الدور النهائي

أنقذ تيبو كورتوا ركلة الترجيح الأخيرة من خوسيه جايا ليمنح ريال مدريد الفوز 4-3 على بلنسية بعد التعادل 1-1 في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية يوم الأربعاء.

ووضع كريم بنزيمة ريال مدريد حامل اللقب في المقدمة من ركلة جزاء في الشوط الأول، لكن بلنسية أدرك التعادل المستحق بتسديدة صمويل لينو من تمريرة توني لاتو العرضية في الشوط الثاني.

وأنقذ جورجي مامارداشفيلي حارس بلنسية فريقه من الهزيمة في الوقت الإضافي عندما أبعد محاولتين من فينيسيوس جونيور وتوني كروس.

ويلعب ريال مدريد في النهائي يوم الأحد في الرياض ضد الفائز من مواجهة ريال بيتيس وبرشلونة التي تقام اليوم الخميس.

وأبلغ ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد شبكة موفيستار بلس “لا أهتم إذا كان برشلونة أو بيتيس، المهم هو بلوغنا النهائي. كانت مباراة صعبة، وافتقر الفريقان للسرعة، عانينا قليلا لكننا بلغنا النهائي فقد جئنا للفوز باللقب”.

وأضاف “دخلنا الشوط الثاني بخطة واضحة لكن بلنسية أدرك التعادل مبكرا مما تسبب في تغيير نهجنا. الحظ لم يكن بجانبنا الليلة لكننا سعداء بتحقيق هدفنا”.

وبدأ ريال مدريد المباراة بشكل جيد في ملعب الملك فهد في الرياض، وأهدر ثلاث فرص في أول ربع ساعة.

وأطاح رودريغو بتسديدة فوق المرمى، ووقف أحد مدافعي بلنسية حائلا أمام هدف رائع لبنزيمة الذي راوغ ثلاثة مدافعين قبل ذلك، ومرت تسديدة فيدريكو بالبيردي بعيدة المدى بجوار المرمى.

وحصل بنزيمة على ركلة جزاء بعد تدخل من إراي كومرت، ونفذها المهاجم الفرنسي بنجاح.

وأدرك بلنسية التعادل من أول لعبة بعد الاستراحة بتسديدة مباشرة من لينو.

وهز إدينسون كافاني وبنزيمة الشباك من أول ركلتي ترجيح، قبل أن يهدر كومرت الركلة الثانية لبلنسية.

وأحرز لوكا مودريتش وكروس وأسينسيو ثلاث ركلات لريال مدريد بينما أبعد كورتوا ركلة جايا.