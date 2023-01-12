بطولة إسبانيا : إيقاف توريس وسافيتش لمباراتين

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم امس الاربعاء عقوبة الإيقاف لمباراتين على مهاجم برشلونة فيران توريس ومدافع أتلتيكو مدريد المونتينيغري ستيفان سافيتش إثر مشاحنة بينهما ضمن منافسات “لا ليغا” الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

أعلنت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني فرض عقوبة الإيقاف بسبب السلوك العنيف.

ويلتقي برشلونة مع ريال بيتيس في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية اليوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض، غير أن الإيقاف سيكون قابلا للتنفيذ في منافسات البطولة فقط.

وبالتالي، سيغيب توريس عن المباراتين المقبلتين للمتصدر في الـ”ليغا” ضد خيتافي وجيرونا، أما سافيتش فيغيب عن مواجهتي أتلتيكو أمام ألميريا وريال بلد الوليد.