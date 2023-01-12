وزيرة المالية: “برنامج الحكومة لم يقنع صندوق النقد الدولي فقط..”

أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم الخميس 12 جانفي 2023 انه حان الوقت لتنفيذ الاصلاحات الكبرى للقضاء على الاسباب العميقة التي ادت لتدهور الاوضاع الاقتصادية في تونس.

وبينت الوزيرة في هذا السياق أن الحكومة صاغت مشروع اصلاحات شمولي يرسم الخطوط العربصة لبرنامج يحمي الفئات الهشة ويخلق الثروة ويشجع الاستثمار يكرس مبادئ الاصلاحات.

وبينت نميصة ان خبراء صندوق النقد الدولي اكدوا ان البرنامج الذي قدمته الحكومة واعد وكفيل باخراج تونس من الازمة واسترجاع التوازنات المالية وتحقيق استدامة الدين العمومي واسترجاع نسق النمو وفق تعبيرها.

واشارت ان برنامج الحكومة لم يقنع صندوق النقد الدولي فقط بل حتى المانحين والمقرضين الدوليين وفق تعبيرها.