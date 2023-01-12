ريال مدريد يعلن اعارة لاعبه الشاب انطونيو بلانكو الى دوبيرتيفو ألافيس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس بشكل رسمي عن اعارة لاعبه الشاب أنطونيو بلانكو إلى نادي ديبورتيفو ألافيس حتى نهاية الموسم الجاري.

وأصدر النادي الملكي بيانا رسميا أكد من خلاله على وجود اتفاق مع ألافيس على ضم بلانكو الذي يبلغ من العمر 22 عاما حتى آخر جوان 2023 بعدما فضل اللاعب الانتقال لنادي ألافيس وترك فريقه قادش في منتصف الموسم.

وقطع النادي المدريدي إعارة بلانكو مع قادش بسبب رغبة اللاعب في الرحيل بحثا عن المزيد من الفرص والحصول على دقائق أكثر في الفترة المقبلة لكي يستمر في النمو والتطور كلاعب في الفترة المقبلة.

ويرتبط بلانكو بعقد مع إدارة الريال يصل لخط النهاية في جوان 2024. وحصل بلانكو على فرصة اللعب مع الفريق الأول بريال مدريد ونجح في ترك بصمة واضحة لكنه خرج بنظام الإعارة بحثا عن الحصول على دقائق لعب في ظل صعوبة حدوث ذلك في تشكيلة كارلو أنشيلوتي في الوقت الراهن.