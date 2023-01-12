عاجل: المحكمة الإدارية تصدر أحكامها بخصوص نزاعات النتائج الأولية للتشريعية..

افاد رئيس وحدة الاتّصال والاعلام القاضي فيصل بوقرة أنّ الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة صرّحت اليوم الخميس 12 جانفي 2023 بمنطوق إحدى عشر (11) حكما بخصوص القضايا الاستئنافيّة التي عقدت جلسة مرافعة في شأنها بتاريخ يوم الخميس الفارط 5 جانفي، وذلك في نطاق طور التّقاضي الثّاني لنزاعات النّتائج الأوليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى.

وقضت الجلسة العامّة القضائيّة بما يلي:

* سبعة (7) أحكام بالرّفض شكلاً.

* أربعة (4) أحكام بالرّفض أصلاً، من بينها ثلاثة (3) طعون مقدّمة من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ضدّ الأحكام التي غيّرت في نتائج الدّوائر الانتخابيّة: المدينة الجديدة من ولاية بن عروس، وبنزرت الجنوبيّة من ولاية بنزرت، وسليمان من ولاية نابل.

ومن المنتظر أن تستكمل الجلسة العامّة القضائيّة التّصريح ببقيّة الأحكام، وعددها تسعة (9)، بتاريخ يوم الغدّ الجمعة 13 جانفي 2022.

هذا ويُشار إلى أنّ الأحكام الصّادرة في هذا النّطاق هي باتّة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب وفقا للفصل146 من القانون الانتخابي.