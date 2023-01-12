وكالة السلامة المعلوماتية تحذّر من ثغرات خطيرة..#خبر_عاجل

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية من وجود ثغرات خطيرة جدا في أنظمة التشغيل Microsoft Windows .

وأوضحت أنّ استغلال هذه الثغرات يخوّل للمهاجم تنفيذ تعليمات إعتباطية عن بعد، كما يؤدي للولوج إلى المعطيات الحساسة، وذلك إضافة، إلى إمكانية التحكم الكلي في النظام عن بعد.

وللإشارة، فإنّ هذه الثغرات الخطيرة جدا تخصّ النسخ التالية :

Windows 8.1

Windows 10

Windows Server 2012

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Microsoft windows 11 pour ARM64

Windows 11 pour ARM64

Windows Server 2022

وفي هذا الإطار، أكدت لوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على ضرورة القيام بالتحيينات اللاّزمة، وذلك بتشغيل التحيين الآلي الخاصّ بــ SYSTÈMES MICROSOFT WINDOWS .