شركتي ”أولى إنرجي تونس” وGAM Tunisie توقّعان عقد شراكة لتوزيع زيوت التّشحيم في تونس الكبرى وبنزرت والشّمال الغربي..

أمضت شركتي ”أولى إنرجي تونس” وGAM Tunisie التّابعة لمجموعة ”أوتيك” UTIC مؤخّرا عقد شراكة بينهما لتوزيع زيوت التّشحيم الحاملة لعلامتي “أولى إنرجي” و”موبيل” في مناطق تونس الكبرى وبنزرت والشّمال الغربي.

وتمّ توقيع عقد الشّراكة في تونس العاصمة، بحضور مسؤولي وإطارات الشّركتين على رأسهم السّيد عبد الحقّ محمّد الخبلاشي، مدير عامّ ”أولى إنرجي تونس” مرفوقا بالسيّد أحمد حمزة، المدير التجاري B2B والسّيدين خليل الشايبي، رئيس مدير عامّ مجموعة ”أوتيك” ومحمّد بوغطاس، مدير عام GAM Tunisie.

وصرح السّيد عبد الحقّ محمد الخبلاشي، مدير عامّ ”أولى إنرجي تونس” بهذه المناسبة قائلا: ”يسعدنا أن نعلن عن هذه الشّراكة الجديدة مع مجموعة UTIC والشّركة النّشطة المتفرّعة عنها GAM. وهذا يشهد على جهودنا المستمرّة لتعزيز وجودنا في سوق زيوت التّشحيم في تونس ويعكس أهدافنا التّنموية للسنوات القادمة”.

من جهته، أشار السّيد خليل الشّايبي، الرئيس المدير العام لمجموعة ”أوتيك”، إلى أنّ “هذا التّعاون المثمر والتّنسيق الوثيق مع شركة ”أولى إنرجي تونس” يفتح آفاقا تجاريّة جديدة للطّرفين ونأمل أن تتعزّز هذه الشّراكة وتتوسّع على قطاعات ومناطق أخرى في البلاد”.

يذكر أنّ ”أولى إنرجي تونس” هي أحد المنتجين الرئيسيّين لزيوت التّشحيم في بلادنا، بقدرة إنتاجيّة تبلغ 40 ألف طنّ سنويّا، من خلال مصنع كبير Lubrifiants de Tunisie يقع في المنطقة البتروليّة برادس، وهو متحصّل على شهادة المطابقة للمواصفات ISO 9002 منذ التّسعينات ومتحصّل أيضا على شهادة ISO 9001 إصدار 2015 صالحة إلى حدود جوان 2025.

وقد عزّزت ”أولى إنرجي” المتواجدة ب17 دولة افريقيّة مكانتها الرّائدة في السّوق التونسيّة، بفضل جودة منتوجاتها واتفاقياتها المتعدّدة مع علامات السيارات ووكلاء البيع وشركات توزيع زيوت التشحيم بكافّة أصنافها. وهي تقوم بإنتاج وتوزيع عدّة أنواع من زيوت التّشحيم لقطاعات مختلفة، بما في ذلك زيوت Accel و DeoMAX إلى جانب توزيعها الحصري لمنتوجات Mobil 1 و Mobil Super في تونس.

أمّا شركة GAM Tunisie فهي تابعة للمجموعة التّونسية الخاصّة “أوتيك” Ulysse Trading and Industrial Companies (UTIC)، وهي متخصّصة في توزيع وبيع آلات ومعدّات البناء والأشغال العامة والرّافعات والمولّدات وقطع الغيار المختلفة (فيلتر وبطاريات…) إلى جانب زيوت التشحيم للعربات والمحرّكات والصّناعة.