جوائز الفيفا : ميسي و مبابي ضمن قائمة أسماء المرشحين لجائزة “الأفضل” 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم امس الخميس عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأفضل لسنة 2022.حيث سيشتد التنافس بين كل من الارجنتيني ليونيل ميسي المتوج بكأس العالم 2022 والفرنسي كيليان مبابي وصيف كأس العالم.

ومن بين اللاعبين الذين تتضمنهم القائمة، لاعب باريس سان جيرمان نيمار وصاحب الكرة الذهبية كريم بنزيمة والنرويجي ارلينغ هالاند والكرواتي لوكا مودريتش .

وبالنسبة لكرة القدم النسائية، سيكون التنافس بين صاحبة الكرة الذهبية مرتين الاسبانية أليكسيا بوتيلاس والانقليزية بيث ميد أو الاسترالية سام كير.

وبالنسبة لجائزة احسن مدرب سيتنافس على الجائزة المتوج بكأس العالم مع المنتخب الارجنتيني ليونيل سكالوني والفرنسي ديديه ديشامب وصيف كأس العالم مع المنتخب الفرنسي وأيضا مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا والايطالي كارلو انشلوتي المتوج بلقب رابطة ابطال أوروبا مع ريال مدريد.

كما سيمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة لافضل مدربة وأفضل حارس مرمى وحارسة مرمى .وجائزة بوشكاش لأفضل هدف يتنافس عليها 11 لاعبا بينهم كيليان مبابي لبروزه الكبير في كاس العالم والانقليزية وأليسيا روسو التي سجلت هدفا بالكعب في نصف نهائي كاس أمم اوروبا للسيدات “يورو 2022” .

وأخيرا، ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مشجع كلا من السعودي عبد الله السالمي، الذي سافر سيرا على الأقدام من مسقط رأسه بمدينة جدة إلى دولة قطر، قاطعا الصحراء السعودية ليدعم منتخب بلاده لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2022 وأنصار المنتخب الأرجنتيني الذين توافدوا على قطر بأعداد هائلة لتشجيع منتخبهم الوطني في كأس العالم، وساهموا في فوز الأرجنتين باللقب، وأنصار المنتخب الياباني (اليابان)، حيث تحصل مشجعو المنتخب الياباني على تقدير عالمي بعد مشاركتهم في تنظيف ملاعب كأس العالم بعد كل مباراة لمنتخبهم.

واوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن التصويت الذي بدأ امس الخميس عبر موقع فيفا.كوم يستمر حتى 3 فيفري المقبل، وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل يوم 27 فيفري المقبل مشيرا إلى أن لجنتين من الخبراء -إحداهما مختصة في كرة القدم للسيدات والأخرى في كرة القدم للرجال- قامتا باختيار المرشحين في كل فئة.