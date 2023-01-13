ليبيا: لجنة “5+5″ تستأنف أعمالها بـ”أخطر الملفات”..

في خطوة مُبَشرة، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا “5+5” استئناف اجتماعاتها منتصف جانفي الحالي، بعد توقف دام عدة أشهر نتيجة الصراعات الداخلية وحالة الجمود السياسي.

ومن المنتظر أن تجرى اجتماعات يومي 15 و16 جانفي، وفق عضو اللجنة مصطفى يحيى.

وتهدف الاجتماعات الى استكمال خطة عمل اللجنة الخاصة برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة والمسلحين الأجانب من ليبيا، وبحث أزمة الميليشيات.

الاجتماعات المقرر أن يحضرها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، ستُعقد في مدينة سرت الليبية، كما أوضح يحيى.

هذا التطور يأتي بعد انتعاش الآمال بانفراجة قريبة وحلحلة الجمود السياسي، وذلك عقب اتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في اجتماعهما بالقاهرة نهاية الأسبوع الماضي، على وضع خارطة طريق ومسودة للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المعطلة منذ عام.

وكالات