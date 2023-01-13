بعد ما راج عن بيعها: القيمة التسويقية لسندات الدولة التونسية في اوروبا ترتفع ب18,35%..

على اثر ما راج من اخبار مؤخرا حول شروع البنوك الفرنسية في بيع سندات تونس توقيا من ازمة قادمة نفت جريدة المغرب في نسختها الرقمية اليوم الجمعة صحة هذه الأخبار.

وقالت الجريدة انه خلافا لما يتم تداوله بان البنوك الفرنسية شرعت في بيع سندات تونس توقيا من ازمة قادمة فان سندات الدولة التونسية في اوروبا لم تشهد انخفاضا بل بالعكس فقد ارتفعت بنسبة 1,84% بين ديسمبر 2022 و جانفي 2023.

وقد بلغت قيمتها التسويقية الحالية 77,86% لتحقق ارتفاع ب18,35% مقارنة ب 2022.

كما اشارت الجريدة الى ان بنك jp morgan اوصا في أكتوبر الفارط بشراء هذه السندات متوقعا ارتفاعها في الفترة القادمة.