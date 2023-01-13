حجب أعداد التلاميذ: وزير التربية يعلق ويكشف المستجدات..#خبر_عاجل

قال وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الجمعة 13 جانفي 2023 انه يحترم قرار نقابات التعليم بخصوص مواصلة حجب الأعداد ولكن لا يجب حرمان التلاميذ من تقييم المرحلة ككل” وفق قوله.

وبين الوزير في تصريح للمصدر على هامش افتتاحه لمخبر اعلامية بمعهد علي بلهوان في نابل ان الاعداد موجودة صحيح لدى التلاميذ والأولياء ولكن الأولياء لديم هاجس تقييم ابنائهم وهذا حقهم حسب تعبيرهم.

وأكد الوزير على ان الوزارة منفتحة على الحوار وان إمكانية عقد جلسة تفاوض أمر مطروح في أي وقت مشددا على ان الحل في الحوار ولا شئ غير الحوار”.

وتابع الوزير “لابد من الاخذ بعين الاعتبار وضعية المالية العمومية التي للاسف تمنعنا من الايفاء ببعض التعهدات..”