بايرن ميونيخ : ساديو ماني قد يكون جاهزا لمواجهة باريس سان جيرمان في ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا

أعلن مدرب بايرن ميونيخ الألماني يوليان ناغلسمان أن النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق قد يكون جاهزا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكشف ناغلسمان خلال حديثه من تربص بايرن الشتوي في الدوحة العاصمة القطرية أن ماني “يحرز تقدما أفضل من المتوقع من الإصابة التي تعرض لها في طرف عظمة الشظية في ساقه اليمنى التي حرمته من المشاركة في مونديال قطر 2022″ مضيفا ” إنه لاعب مهم وقد يكون اذا تسير الأمور على ما يرام حاضرا للمشاركة ضد باريس سان جيرمان”.

ويحل العملاق ‘البافاري’ على فريق العاصمة الفرنسية في 14 فيفري المقبل ذهابا قبل أن يستضيفه في الثامن من مارس القادم ايابا.