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هذه هوية الرئيس الجديد للجنة منح بطاقة الصحفي المحترف

2023/01/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تم تعيين فيصل بوقرة، القاضي المحكمة الإدارية، لرئاسة لجنة منح البطاقة الوطنية للصحفيين المحترفين.
وتم هذا التعيين بموجب المرسوم الحكومي رقم6 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي الجاري والمنشور في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية الصادر اليوم الجمعة.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد طالبت في الرابع من الشهر الجاري الحكومة بتحمل مسؤوليتها واستئناف المفاوضات حول ملفات مؤسسات اعلامية والاسراع بتعيين رئيس للجنة الوطنية لاسناد بطاقة الصحفي المحترف معتبرة أن حرمان الصحفيين من بطاقاتهم المهنية يندرج في إطار سياسة التضييق ومنعهم من أبسط حقوقهم.

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