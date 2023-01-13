البنك العربي لتونس يواصل رقمنة المدارس والمعاهد ويفتتح مخبرا للاعلامية بمعهد علي بلهوان بنابل..

في إطار سلسلة المخابر التي انطلق منذ سنة 2018 في احداثها بالمدارس والمعاهد التونسية وذلك ضمن الاتفاقية التي تجمعه بوزارة التربية بهدف رقمنة المؤسسات التربوية اشرف البنك العربي لتونس اليوم الجمعة بحضور المدير العام بالنيابة للبنك رياض حجاج ووزير التربية فتحي السلاوتي على افتتاح مخبر للاعلامية بمعهد علي بلهوان بنابل.

وتندرج هذه المبادرة في اطار المسؤولية المجتمعية لبنك ATB ضمن الاتفاقية الممضاة جوان 2017 مع وزارة التربية والتي تنص على مرافقة المؤسسة البنكية للوزارة في توفير المعدات والإطار المنشود لتلاميذ المناطق الداخلية المحرومة حتى يتمكنوا من الولوج للتكنولوجيا الحديثة لتامين ظروف دراسية مريحة.

و لقد تم تجهيز مخابر الإعلامية المهيأة من طرف البنك العربي لتونسATB بأحدث المعدات التكنولوجية من بينها حواسيب, شاشة ذكية، طباعة رقمية و غيرها لتمكين التلاميذ من التعلم بواسطة أحدث الوسائل التكنولوجية.

وقال وزير التربية فتحي الوسلاتي في تصريح صحفي على هامش الزيارة ان تعميم الرقمنة على مختلف المؤسسات التربوية مشروع ضخم بتمويل من البنك العربي التونسي بقيمة 100مليون دينار ، مشيرا الى ان الوزارة تلقت خلال السنة الماضية هبة من القطاع البنكي تقدر بـ 50 مليون دينار، مكنت من تهيئة 393 مؤسسة تربوية.”

وبين الوزير ان هناك مشروع ممول من قبل البنك الدولي لربط جميع المؤسسات التربوية بشبكة الانترنت مع موفى سنة 2024 “.

ومن جانبه اكد المدير العام بالنيابة للبنك العربي لتونس رياض حجاج ان مبادرة تركيز مخابر الاعلامية بالمدارس والمعاهد تاتي في اطار المسؤولية المجتمعية للبنك وضمن مشروع متكامل انطلق سنة 2017 بتوقيع اتفاقية مع وزارة التربية يتعهد بمقتضاها البنك بتجهيز ثلاثة مدارس في كل سنة في ثلاث ولايات مختلفة حيث تم تجهيز اول مخبر سنة 2018 وسيتم تركيز 24 مخبر في 24 ولاية و تتراوح الكلفة الحملية لكل مخبر ما بين 30 الى 30 الف دينار كحد ادنى وفق تعبيره.

وبخصوص المشاريع المستقبلية للبنك في هذا الاطار بين رياض حجاج ان البنك لن يكتفي بتركيز مخابر الاعلامية فقط بل سيكون له دور في العمل على صيانة هذه المعدات لانجاح المبادرة وضمان تواصلها على احسن وجه وحتى ينتفع منها الجميع وفق تعبيره.