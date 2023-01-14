فظيع: أب ينهي حياة ابنه ذو الخمس سنوات..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائيّة بسيدي بوزيد بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن الملابسات وتحديد المسؤوليات فيما يتعلّق بوفاة طفل عمره 5 أعوام، إثر تعرّضه إلى الدّهس بواسطة شاحنة خفيفة يقودها والده.

وتشير المعطيات الأوّلية حول الحادث الأليم الذي شهدته جهة الحواميد بإحدى معتمديات سيدي بوزيد، بأنّه وفي حدود الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف نهار اليوم السبت، ركب الأب شاحنته الخفيفة بغاية قضاء شأن خاصّ، وعند رجوعه بالشاحنة إلى الوراء دهس ابنه البالغ من العمر 5 أعوام، ممّا أدّى إلى وفاته رغم الإسراع بنقله إلى المستشفى.

وتقرّر تعهيد إحدى الفرق الأمنيّة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات الحادثة وفق موزاييك.