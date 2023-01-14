وزيرة العدل تزور السجن المدني بالرابطة وتعاين ظروف ايداع المساجين به

أدّت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم السبت زيارة غير معلنة إلى السجن المدني بالرابطة، وقد عاينت ظروف إيداع المساجين بالغرف والأجنحة، وأذنت بالانطلاق الفوري في تنفيذ برنامج انجاز وحدة استشفائية صحية بهذا السجن تضم مختلف الاختصاصات الطبية تدعيما للرعاية الطيبة للمودعين.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن جفال تحادثت خلال الزيارة مع عدد هام من المودعين بهذه المؤسسة السجنية واطلعت على وضعيتهم الجزائية وظروف إيداعهم ومدى توفر الرعاية الصحية لهم.

وعاينت الوزيرة عملية إعداد الأكلات بمطبخ السجن وظروف خزن المواد الغذائية، مؤكدة على ايلاء أهمية أكبر لظروف تقديم الوجبات الغذائية وتحسينها وتشديد الرقابة الصحية من قبل الإطار الصحي على الوجبات المقدمة للمودعين بما يتماشى وخصوصية المودعين المرضى.

وعاينت وزيرة العدل أيضا الجاهزية العملياتية لفريق الإسناد العملياتي للحفاظ على أمن المؤسسات التابعة للهيئة العامة للسجون والإصلاح وتحادثت مع عدد من إطارات وأعوان السجن المدني بالرابطة وأثنت على جهودهم، داعية إياهم إلى ضرورة مضاعفة هذه الجهود اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالفضاء السجني، مشيرة الى ان تحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان هي من أولويات الوزارة.

وزارت وزير العدل المصحة الخاصة بالأعوان للوقوف على مدى جاهزيتها وأكدت على ضرورة استكمال توفير التجهيزات والمعدات الطبية وتركيبها لتدخل حيز الاستغلال في أسرع الآجال.