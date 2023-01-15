عاجل: هذه حصيلة الايقافات في اعمال الشغب بالقصرين..

أكّد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بالقصرين عماد العمري، اليوم الأحد، أنّ النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بـ 7 شبّان تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة بشبهة المشاركة في غلق الطريق ورشق الوحدات الأمنيّة بالحجارة ليلة البارحة في حيّ الزهور وحيّ النور.

وأشار العمري في تصريح لموزاييك إلى أنّ النيابة العمومية أذنت كذلك بالاحتفاظ بشاب، بعد محاولة إثارة الهرج بسبيطلة.

كما أحالت النيابة العمومية 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة بحالة تقديم، وسيمثلون أمامها في الأيام القادم.

وأوضح مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أنّ 9 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة، قد تمّ التنبيه عليهم، مع إمضاء أوليائهم لالتزامات لدى الضابطة العدلية، مشيرا إلى أنّه لا شيء يثبت مشاركة هؤلاء الأطفال في أحداث الكر والفر، خصوصا وأنّه قد أنكروا ذلك.

وكانت مدينة القصرين قد عاشت على وقع مواجهات وأعمال عنف تمّ استخدام الحجارة والزجاجات الحارقة فيها، في حيّ الزهور ثمّ في حيّ النور، ممّا أدّى إلى إصابة 4 أمنيين، وضبط 20 مشتبها في ظلوعهم في الأحداث.