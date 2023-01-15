رسميا: هيئة الانتخابات تعلن عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية اليوم الأحد بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن النتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022، وذلك باعادة 3 مترشحين (من بين 7 تم اقصاؤهم عند الاعلان عن النتائج الأولية) إلى سباق الدورة الثانية يوم 29 جانفي الجاري.

وقال بوعسكر، إنه عقب صدور قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالغاء قرارات هيئة الانتخابات، والقضاء بتعديل نتائج الدورة الأولى واعادة ترتيب المترشحين، تعلن الهيئة عن تمكين كل من المترشح فتحي المشرقي عن دائرة بنزرت الجنوبية (بنزرت) والمترشح عبد القادر بن زينب عن دائرة سليمان (نابل) والمترشح فتحي الخميسي عن دائرة بن عروس المدينة الجديدة (بن عروس) من التقدم للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 2022.

وبذلك ستُجرى الدورة الثانية في الدوائر الانتخابية الثلاث المعنية بين:

– فتحي المشرقي (732 صوتا) وعلي الجميعي (729 صوتا) بدائرة بنزرت الجنوبية

– عبد القادر بن زينب (3250 صوتا) وسامي المؤدب (1208 صوتا) بدائرة سليمان

– ألفة المرواني (1668 صوتا) وفتحي الخميسي (842 صوتا) بدائرة بن عروس المدينة الجديدة

وأضاف بوعسكر، أن النتائج الأولية المصرح بها في بقية الدوائر الانتخابية الأخرى تبقى دون أي تغيير، مشيرا إلى أن عدد الفائزين في الدورة الأولى بلغ 23 مترشحا من بينهم 3 نساء و20 رجلا، 20 منهم في الداخل و3 في الخارج.

يشار الى أن العدد الجملي للناخبين المسجلين في الدورة الأولى بلغ 9 ملايين و136 ألفا و502 ناخبا، في ما بلغ العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت مليون و25 ألفا و418 ناخبا.

كما بلغ العدد الجملي لعدد الأصوات المصرح بها لكافة المترشحين 958 ألفا و412 صوتا، أما العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة فقد بلغ 43 ألفا و217 ورقة، في حين بلغ العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء 23 ألفا و789 ورقة.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في 19 ديسمبر 2022، أوليا، عن فوز 23 مترشحا داخل تونس وخارجها للانتخابات التشريعية بمقاعد في البرلمان الجديد الذي يضم 161 مقعدا.

وعقب الاعلان عن النتائج الأولية، انطلق مسار الطعن فيها لدى القضاء الإداري، حيث تلقت المحكمة الإدارية في الطور الأول من نزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2022 (في دورها الأول) 55 طعنا، أصدرت في شأنها 40 حكما بالرفض شكلا و12 حكما بالرفض أصلا، في ما تم قبول ثلاثة طعون وتعديل نتائج الانتخابات في ثلاث دوائر انتخابية بكل من بنزرت الجنوبية (بنزرت) وسليمان (نابل) وبن عروس المدينة الجديدة (بن عروس).

أما في الطور الثاني فقد تلقت المحكمة 20 طعنا ضدّ الأحكام الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة المتعلّقة بنزاع نتائج الدّورة الأولى من الانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022.

وأعلنت المحكمة الإدارية أول أمس الجمعة، أنّ جلستها العامّة القضائيّة استكملت التّصريح بمنطوق أحكام العشرين قضيّة المتعهّد بها، وذلك بالرفض شكلا لثلاثة عشر حكما، والرّفض أصلا لسبعة أحكام، وهو ما يعني اقرار أحكام الطور الأول المستأنفة وإجراء العمل بها، لاسيما بخصوص تغيير نتائج الدّوائر الانتخابيّة بالمدينة الجديدة وبنزرت الجنوبيّة وسليمان.