بني مطير رسميا على قائمة البلديات السياحة وافاق واعدة لدفع السياحة الايكولوجية والمستدامة

أصبحت بلدية بني مطير من معتمدية فرنانة، ولاية جندوبة، رسميا ضمن قائمة البلديات السياحية، وهو ما يجعل منها وجهة متميزة وواعدة للسياحة الايكولوجية

والمستدامة بشرط حسن توظيف وابراز ما تزخر به من مقومات طبيعية وتاريخية.

وقد أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، عن إدراج بني مطير في قائمة البلديات السياحية، لدى إشرافه، رفقة والي جندوبة، سمير كوكة، على جلسة عمل انتظمت بمقر بلدية بني مطير بمناسبة زيارة العمل التي أداها إلى ولاية جندوبة.

وهذا التصنيف سيمكن بلدية بني مطير من التمتع بالدعم المقدم من صندوق حماية المناطق السياحية بما يمكنها من تحسين العرض السياحي والترويج للجهة ومزيد العناية بالنظافة وبجمالية المنطقة.

وأكد الوزير لدى زيارته موقع احداث المشروع السياحي « فج الأطلال » هذه المنطقة تتمتع بمقومات طبيعية وبيئية خلابة ومتميزة معتبرا ان عملية التهيئة التي ستراعي الخصوصيات الطبيعية والايكولوجية.

يذكر ان المشروع السياح « فجّ الاطلال » يمتد على مساحة 43 هك ومن المنتظر أن يتكون من 6 وحدات فندقية بطاقة إيواء 1318 سرير و5 وحدات سكنية بطاقة إيواء 410 سرير و 7مراكز تنشيطية.